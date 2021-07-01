На Каннському кінофестивалі покажуть дві стрічки від України

Наша країна також в 15-й раз буде представлена національним павільйоном.

На 74-му міжнародному Каннському кінофестивалі, який відбудеться 6 по 17 липня 2021 року, покажуть дві стрічки від України.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства з питань кіно.

Зазначається, що в конкурсній програмі "Тиждень критики" буде представлений ігровий фільм режисера та сценариста Елі Ґраппа – "Ольга", знятий за участі української кінокомпанії Pronto Film.

А в програмі Спеціальних показів бере участь документальний фільм Сергія Лозниці "Бабин яр. Контекст" виробництва ATOMS & VOID.

Паралельно з фестивальною програмою працюватиме один із найпрестижніших міжнародних кіноринків Marché du Film, на якому Україна в 15-й раз буде представлена національним павільйоном.

Павільйон за підтримки Держкіно організовують КМКФ "Молодість", Українська Кіноасоціація, Асоціація кіноіндустрії України, Українська Кіноакадемія, кінокомпанія FILM.UA та інші профільні спілки та продюсерські компанії.

На фестиваль та кіноринок у Каннах акредитовано майже 40 українських діячів кіногалузі.

Нагадаємо, 74-й Каннський кінофестиваль пройде з 6 по 17 липня, а мав - з 12 по 23 травня. Його перенесли на літо через пандемію коронавірусу. Цьогоріч спеціальною гостею фестивалю стане актриса Джоді Фостер, її відзначать почесною "Золотою пальмовою гілкою".