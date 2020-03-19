Каннский кинофестиваль перенесли на лето

Каннский кинофестиваль, который обычно проходит во второй половине мая, перенесли на лето из-за эпидемии коронавируса SARS-COV-2.

Как сообщается в пресс-релизе, точную дату проведения фестиваля объявят после консультации с французскими и международными органами, занимающимися здравоохранением, местными властями и представителями киноиндустрии.

Предварительные даты – конец июня, начало июля.

"Тем временем, Каннский кинофестиваль высказывает поддержку всем, кто призывает к соблюдению карантина и просит проявить солидарность в это сложно для всего мира время".

73-й Каннский кинофестиваль должен был состояться с 12 по 23 мая. Главой жюри назначен американский режиссер Спайк Ли. Ежегодно фестиваль посещают 12 тыс представителей киноиндустрии и 4 тысячи киножурналистов и критиков.