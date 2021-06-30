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Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
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Прем'єра нової постановки "Богеми" в Одеській опері. Фоторепортаж

Дію опери перенесли з 1830-х років у наші часи.

Одеський національний академічний театр опери та балету закриває 211-й театральний сезон прем’єрою нової постановки опери Джакомо Пучіні «Богема». Через карантин, прем’єру кілька разів відтермінували, але нарешті глядачам вдалося оцінити новаторську концепцію бельгійської команди: режисера Ж.Ф. Д’онда, сценографа Марка Кнопса та художниці Ненсі Авондтс. Цього літа, оперу покажуть ще тричі: 3, 4 та 30 липня.

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

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