Дію опери перенесли з 1830-х років у наші часи.

Одеський національний академічний театр опери та балету закриває 211-й театральний сезон прем’єрою нової постановки опери Джакомо Пучіні «Богема». Через карантин, прем’єру кілька разів відтермінували, але нарешті глядачам вдалося оцінити новаторську концепцію бельгійської команди: режисера Ж.Ф. Д’онда, сценографа Марка Кнопса та художниці Ненсі Авондтс. Цього літа, оперу покажуть ще тричі: 3, 4 та 30 липня.

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов

Фото: Кирилл Стоянов