Співробітницю посольства США обікрали в Києві

У минулу суботу, 26 червня, в Києві обікрали співробітницю посольства Сполучених Штатів Америки.

За підозрою в крадіжці затримали 19-річну уродженку Закарпатської області, повідомляється на сайті Київської міської прокуратури.

"26.06.2021 потерпіла, яка є службовою особою посольства США в Україні виявила крадіжку особистих речей з власної сумки. 29.06.2021 крадійку вдалося затримати. Нею виявилась 19-річна уродженка Закарпатської області. При ній знаходилися частина викрадених напередодні особистих речей потерпілої, зокрема дипломатична картка помічника аташе США, водійське посвідчення та банківські картки", - йдеться у повідомленні.

Дівчині повідомили про підозру за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України - крадіжка. Максимальне покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що рік тому співробітниця посольства США загинула внаслідок нещасного випадку на залізниці. Вона переходила колії в навушниках і не почула поїзд, що наближався.