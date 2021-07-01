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Майже чверть українців не має змоги поїхати на відпочинок, - опитування

48% опитаних відпочиватимуть не вдома.

Майже чверть українців не має змоги поїхати на відпочинок, - опитування
Фото: traveltipshome.com

Улітку цього року 23% українців не планують відпустку поза домом, оскільки не мають змоги поїхати кудись. Водночас 48% громадян планують відпочивати, вирушивши у подорож.

Згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 8-9 червня, найбільшою популярністю, як і торік, користується відпочинок у Карпатах та інших місцях України (18,8%).

На дачах і в заміських будинках планує відпочивати 11,3% опитаних.

На третьому місці відпочинок за кордоном (9,2%). До Криму, як і рік тому, планує їхати 1% опитаних українців.

Серед тих, хто не має змоги відпочивати більше чоловіків (25,9%), ніж жінок (19,7%). Залишатися вдома на відпочинок планують 40,1% жінок і 28,2% чоловіків.

Відпочити у Карпатах та за кордоном планують більше чоловіків (22,0% та 10,7% відповідно), ніж жінок (16,2% та 8,0% відповідно). Серед тих, хто планує відпочинок на дачі, у заміському будинку та поїздки до родичів у село переважають жінки (12,0% та 9,7%).

Щодо розподілу за віком, то залишитися вдома на відпочинок планує 16,7% віком 18-29 років і 63,4% людей 70+. Що старший вік, то більша кількість тих, хто має бажання відпочити на дачі (18-29 років – 8,4%, 60-69 років – 17,7%). І навпаки: що молодший вік, то більше бажання поїхати до родичів у село (18-29 років – 15,0%, 60-69 років – 4,2%).

Поїздку до Карпат та за кордон планують українці у віці 18-29 років (відповідно 23,6% та 14,7%) та 30-39 років (відповідно 24,4% та 14,8%).

Нагадаємо, минулого літа 66% українців у відпустці не були. Лише 9% наших співвітчизників виїжджали за кордон.

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