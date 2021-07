Prometheus запускає проєкт перекладу світових онлайн-курсів українською

Освітня платформа Prometheus за підтримки Посольства США запускає проєкт перекладу світових онлайн-курсів українською мовою.

Про це повідомила пресслужба Prometheus

Зазначається, що вже цього літа українці отримають можливість безкоштовно навчатися рідною мовою програмуванню на онлайн-курсі Гарварду, підприємництву у викладачів Массачусетського технологічного інституту, кар’єрному зростанню на курсі Інституту лідерства, інновацій та викладання Пола Р. Макферсона університету імені Макмастера і створенню стартапів на програмі бізнес-акселератору Y Combinator.

"На слухачів очікують професійно озвучені українською відеолекції, перекладені завдання, відповіді на питання, що виникнуть під час навчання, а також можливість отримати сертифікат про успішне завершення курсу. Все це безкоштовно та у відкритому доступі для всіх охочих", - йдеться у повідомленні.

Реєстрація на перші чотири курси проєкту вже відкрита на платформі Prometheus:

Курс "Веб програмування з Python та JavaScript CS50". Продовження легендарного курсу "CS50: Основи програмування" Гарвардського університету, який вважається одним з найкращих курсів вивчення програмування у світі. Разом з викладачами курсу ви перейдете на новий рівень та навчитесь створювати інтерактивні веб-застосунки. Зареєструватися можна тут.

Курс "Школа стартапів" від знаменитого бізнес-акселератора "Y Combinator". Вартість компаній-випускників “Y Combinator”, серед яких “Airbnb”, “Dropbox” та “Stripe”, становить близько 300 мільярдів доларів, а одним з гостьових лекторів курсу є Марк Цукерберг. На курсі ви навчитеся створювати успішні стартапи з нуля — від пошуку ідеї та фінансування до реалізації та налагодження сталих бізнес-процесів. Зареєструватися.

Курс "Думай інакше: Зламай перешкоди на шляху до навчання та відкрий свій прихований потенціал" професорки Інституту лідерства, інновацій та викладання Пола Р. Макферсона університету імені Макмастера Барбари Оклі та професора Інституту біологічних досліджень Салка Терренса Седжновскі. Барбара Оклі співтворець найпопулярнішого онлайн-курсу в світі «Навчаймось вчитись», авторка книги «Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential». Зареєструватися.

Курс "Підприємництво 101: хто ваш клієнт?" викладачів Массачусетського технологічного інституту Ердіна Бешимова та Білла Олета. Навчіться ключовій навичці для підприємців-початківців - правильно визначати свого клієнта. Зареєструватися.

Нагадаємо, у березні миниулого року платформа дистанційного навчання Prometheus розмістила відеокурс про коронавірус.