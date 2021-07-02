У Раді вимагають розслідування рішення вивести військових жінок на парад до Дня незалежності на підборах

Фото: АрміяInform

Народні депутати вимагають від міністр оборони Андрія Тарана провести розслідування, хто ухвалив рішення вивести військових жінок на парад до 30-річчя незалежності України в формі з туфлями на підборах.

Перед початком години запитань до уряду віцеспікерка Олена Кондратюк, до якої долучилися й інші депутатки і депутати, наголосила на успішній боротьбі за рівність прав жінок у ЗСУ.

Фото: Скрін

"Ми дуже довго йшли до забезпечення прав жінок-військових, нашими зусиллями знято чимало абсурдних обмежень про проходження жінками військової служби. Сьогодні в ЗСУ служать понад 31 000 жінок, понад 4100 з них - офіцерки. Статус учасника бойових дій отримали 13 500. Провести парад військовий до 30-ліття незалежності, де жінки повинні крокувати на підборах. Цей лютий треш ми побачили на сайті Міністерства оборони. Пане міністре оборони, ви так наближаєте нашу армію до стандартів НАТО? Вважайте це відкритим зверненням щодо проведення розслідування того, хто прийняв це рішення", - зазначила вона.

Фото: АрміяInform

Очільника Міноборони також вимагають відзвітувати, скільки коштів було витрачено на закупівлю цього взуття із податків і хто нестиме матеріальну відповідальність.

Фото: Ірина Геращенко

Фото: Ірина Геращенко

Фото: Ірина Геращенко

1 липня інформагентство МОН "АрміяInform" повідомило, що "разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча «коробка» військовослужбовиць ЗСУ". На оприлюднених світлинах військовослужбовиці марширують у чорних туфлях із підборами.

У такому марші мають взяти участь курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Одна з курсанток, яку готують до участі в марші, розповіла, що "сьогодні вперше тренування відбувається у туфлях на підборах. Це трішечки важче, ніж у берцях, але ми стараємося".