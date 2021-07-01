Вперше в Україні: підвищуйте кредитний рейтинг і фінансову грамотність з Фінздоров’ям

Згідно з торішнім дослідженням НАБУ (Незалежної Асоціації Банків України), майже 40% респондентів не знають, чи є у них кредитна історія в бюро кредитних історій. 62% опитаних українців ніколи не замовляли свій кредитний рейтинг або кредитну історію в БКІ. А між тим, ці поняття можуть зіграти в житті людини вирішальну роль.

Якщо ви схочете взяти кредит на велику важливу покупку (житло, лікування, навчання тощо), оформити страховку, навіть влаштуватися на хорошу роботу, - для всього цього установи будуть запитувати дані про вас в бюро кредитних історій. Те, як ви сплачували кредити, формує про вас думку як про надійного або навпаки - ризикового клієнта. Останні отримують вищу відсоткову ставку, менші суму й термін, а то і зовсім відмову, особливо якщо кредитна історія зіпсована простроченнями або несплатами. Якщо кредитної історії немає взагалі - це теж привід ставитися до людини насторожено, адже надійних даних про її дисциплінованість та платоспроможність також немає.

На кредитний рейтинг позичальника впливає не тільки те, наскільки сумлінно він погашав платежі за кредитами, а й суми, тривалість, кількість, давність, а також безліч неочевидних моментів, пов'язаних з фінансовими зобов'язаннями. Наприклад, багато відмов від банків, а також інші види заборгованостей (за комунальні платежі, штрафи та навіть аліменти) можуть негативно позначитися на кредитному рейтингу.

У розвинених країнах поняття "кредитна історія" відоме кожному, люди свідомо напрацьовують її саме заради можливостей, які дає високий персональний кредитний рейтинг. Існують спеціальні сервіси, здатні побудувати кредитну історію без надмірного фінансового навантаження та ризиків, пов'язаних з великими кредитами. В Україні такий проект - Фінздоров’я від Бистрозайм - існує вже 2 роки. За цей час допомогу у відновленні кредитної історії отримали понад 80 тисяч клієнтів. Після участі в програмі 97,8% позичальників змогли оформити кредит на вигідніших умовах, ніж ті, які їм надаватися з низьким кредитним рейтингом.

Незадоволені процентною ставкою, схваленої сумою або терміном? - Подайте заявку в Фінздоров’я! Кредитна лінія від Фінздоров’я - це зрозумілий і доступний спосіб поліпшити свій кредитний рейтинг швидко та без значних витрат. Фахівці допоможуть вам знайти й усунути проблемні місця в кредитній історії, зокрема поточні прострочення та несвоєчасні платежі в минулому.

Важливою складовою програми поліпшення кредитної історії є експрес-курс з фінансової грамотності, який допомагає переглянути відносини з грошима та приймати зважені фінансові рішення. За статистикою, зібраною проектом Фінздоров’я, учасники програми відновлення кредитної історії вже отримали загалом 92 млн гривень в якості кредитів в банках і фінансових установах України. Хороша кредитна історія доступна кожному!