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Український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу окупантів поблизу Широкиного

Стан пораненого – середньої тяжкості.

Український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу окупантів поблизу Широкиного
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Олег Скнарь

Унаслідок обстрілу з боку російських найманців поблизу Широкиного на Донбасі осколкове поранення отримав військовослужбовець Об’єднаних сил.

Про це інформує пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 1 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів неподалік населеного пункту Широкине. В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення", - сказано в повідомленні.

Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомляли, російські найманці важко поранили українського бійця 28 червня.

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