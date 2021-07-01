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Угорщина припиняє пропуск в двох пунктах на кордоні з Україною до кінця місяця

З українського боку всі пункти пропуску на кордоні з Угорщиною працюють.

Угорщина припиняє пропуск в двох пунктах на кордоні з Україною до кінця місяця
Фото: dpsu.gov.ua

Угорщина майже на місяць припиняє пропуск у двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Головне управління поліції Угорщини повідомило Держприкордонслужбу України про тимчасове обмеження пропуску осіб через кордон", - сказано в повідомленні.

Зокрема, з 2 по 30 липня угорська сторона перестане пропускати на свою територію осіб та транспортні засоби через пункти пропуску "Барабаш" (з українського боку – "Косино") та «"Лонья" (з українського боку - "Дзвінкове").

У Держприкордонслужбі просять українців врахувати зазначену інформацію під час планування закордонних подорожей.

"Також наголошуємо, що з українського боку всі пункти пропуску на кордоні з Угорщиною працюють", - додали у ДПСУ.

Як повідомляли, пункт пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною відкрився 23 червня. Він був закритий з вересня 2020 року.

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