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В аеропорту "Бориспіль" затримуються п'ять рейсів в Анталію

Представники авіакомпаній повідомили, що рейси перенесені через відсутній дозвіл Туреччини.

В аеропорту "Бориспіль" затримуються п'ять рейсів в Анталію
Фото: facebook/Міжнародний аеропорт Бориспіль

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбулись затримки рейсів до Туреччини.

Про це повідомила пресслужба аеропорта.

Так, станом на 08:20 відбулись затримки рейсів:

  • PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 02:00 виліт перенесено на 14:00;
  • PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 03:00 виліт перенесено на 17:30
  • PS 5333 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 11:40 виліт перенесено на 18:20;
  • PS 5331 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 05:00 виліт перенесено на 11:00;
  • QU 4407 Київ-Анталія а/к "Azur Air Ukraine" з 12:30 виліт перенесено 17:40.

Представники авіакомпаній повідомили, що рейси перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини.

"Просимо пасажирів вказаних рейсів орієнтуватись на офіційну інформацію від представників авіакомпаній та відстежувати час вильоту на онлайн табло на сайті аеропорту, а також перевіряти актуальний статус рейсів на онлайн табло на сайтах авіаперевізників. Врахуйте, що затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, 22 червня розпочався ремонт дороги з Києва до аеропорту "Бориспіль". До 20 серпня проїзд у напрямку м. Бориспіль тимчасово закрито.  Рух у дві сторони здійснюється по проїзду у напрямку Києва

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