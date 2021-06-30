"Антимайданівця" Гната Кромського на прізвисько "Топаз" побили біля будівлі суду в Києві.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний".

"У Києві напали і побили того самого "Топаза". Кажуть, що він уникав судових засідань, де його повинні були покарати за викрадення людини", - йдеться в повідомленні.

Сам Топаз теж підтвердив факт побиття. Він також повідомив, що напередодні його затримувала Служба безпеки України для примусової доставки в суд.

При цьому Кромський стверджує, що сам їхав до Києва на засідання, але його зняли з поїзда, щоб доставити примусово.

Фото: t.me/KyivOperativ

Нагадаємо, харків'янин Кромський став відомим за позивним "Топаз" після появи в інтернеті відео, яке зняте в таборі "Антимайдану" в Маріїнському парку в 2013 році. Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів волає про допомогу до супроводжуючого його Кромського: "Топаз, дай команду!".

Кромськой був організатором захоплення приміщення Харківської обласної державної адміністрації 1 березня 2014 року, учасником побиття євромайданівців, яких змусили пройти через так званий "коридор ганьби", а також організатором масових заворушень 14 березня 2014 року на Римарській вулиці, під час яких загинули люди.

Кромського затримали в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом захоплення ОДА 1 березня 2014 року. 29 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 7 квітня він втік, зрізавши браслет. У квітні його затримали співробітники СБУ, проте Київський райсуд змінив запобіжний захід для Кромського на особисте зобов'язання. Пізніше його затримали на кордоні при спробі втечі в Росію.

У вересні 2018 року "Топаз" вийшов на волю за "законом Савченко".