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КМДА розпускає Комунальну службу перевезень у повному складі

Керівника служби Сергія Савтиря звільнено через втрату довіри.

КМДА розпускає Комунальну службу перевезень у повному складі

Київська міська державна адміністрація вирішила звільнити Комунальну службу перевезень столиці.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

"Продовжуємо готувати поле для реформування пасажирських перевезень в Києві. Після проведення останнього гарячого конкурсу, безпрецедентної дискваліфікації двох третин перевізників і задіяння спецназу МВС для протидії "тітушкам", які намагалися його зірвати, сьогодні маємо трохи часу для впорядкування кадрових проблем", - написав він у фейсбуці.

Усов зазначив, щомер Києва Віталій Кличко звільнив керівника Комунальної служби перевезень Сергія Савтиря через втрату довіри.

"Всіх без винятку працівників КСП повідомлено про звільнення у зв‘язку з реорганізацією структури підприємства. Двомісячний термін на пошук нової роботи пішов. Є усі підстави вважати, що команда КСП довго працювала в інтересах окремої групи перевізників, а не киян", - пояснив заступник голови КМДА.

Він також повідомив, що впродовж 2020 року було проведено 224 позапланових перевірки за скаргами та зверненнями громадян та організацій. При цьому було розірвано лише два договори з перевізниками. І те - за їх власної ініціативи, через неприбутковість маршрутів.

Усов зазначив, що наразі - час ініціювати позапланову аудиторську перевірку і самої Комунальної служби перевезень.

"Вона проаналізує фінансово-економічну діяльність служби за останні роки, законність рішень керівництва та виданих наказів", - зазначив він.

Нагадаємо, 25 червня невідомі намагалися зірвати конкурс перевізників на маршрутах Києва.

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