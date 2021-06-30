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У суді про розстріли на Інститутській дослідили відео слідчого експерименту із потерпілим

Було вирахувано траєкторію польоту кулі та зазначено сектор, звідки вона прилетіла. 

Судді Святоишнського суду
Фото: Тетяна Безрук
Судді Святоишнського суду
Святошинський районний суд Києва 30 червня дослідив відео слідчого експерименту із потерпілим на Майдані, який 20 лютого 2014 року отримав поранення. Відео до матеріалів справи долучив прокурор Офісу генеральної прокуратури Ігор Земсков.

Перед дослідженням матеріалів слідчого експерименту у суді також переглянули відео від 20 лютого 2014 року, на якому видно людей в касках та зі щитами, які перебувають на Інститутській, після чого в одного із чоловіків на відео влучає куля і він падає на землю.

Відео
Фото: Тетяна Безрук
Відео

“Сьогодні додатково досліджували епізод, ті матеріали, які заводилися мною після листопаду 2020 року, після виділення матеріалів стосовно обвинувачених в інші провадження. Сьогодні це був епізод поранення потерпілого Каплуна. Каплун був свідком поранення і Чміленка, і особи яка була перед ним - Царьок (Віктор Чміленко та Олександр Царьок отримали смертельні поранення на Майдані 20 лютого 2014 року - ред.). Він на місцевості, із урахуванням фото та відео матеріалів, уточнив своє місцеположення, положення тіла в момент отримання поранення, а також щита, який був перед ним”. - зазначив у коментарі LB.ua прокурор Земсков.

Прокурор також відмітив, що на слідчому експерименті було вирахувано траєкторію польоту кулі та зазначено сектор, звідки куля прилетіла. “Це верх вулиці Інститутської, перехрестя вулиці Ольгинської та Інститутської. Там, де знаходились бетонні барикади.” - додав Ігор Земсков.

Нагадаємо, що 20 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва було поранено понад 200 протестувальників, 49 із них загинули. Слідством встановлено, що стріляли 25 беркутівців так званої “чорної роти” - спецроти київського полку «Беркут» під командуванням Дмитра Садовніка. 

У списку осіб, які загинули на Майдані 18-20 лютого, 90 осіб включно з силовиками. 

Тетяна Безрук
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