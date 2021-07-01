У народного депутата "Слуги народу" Микити Потураєва під час пресбрифінгу трапилася сутичка із жінкою, яка прийшла на захід в якості журналіста.

Як написала журналістка Тетяна Ніколаєнко в Facebook, під час інциденту канал парламенту вимкнув трансляцію.

"Тільки що якась дама побилась на преспойнті з Микитою Потураєвим, трансляцію вимкнули", - написала вона.

Відео поширили в соцмережах. На ньому видно, як під час виступу Потураєва жінка записує його на телефон. Вона стоїть навпроти нього і починає звертатися до нардепа зі словами "слухайте мене". Після цього вона замахується і намагається нанести йому удар, нардеп ловить та відводить її руку. Після цього вона вдарила його сумочкою по голові, з залу її вивела охорона.

"Я думаю, ви всі стали свідками, що це дуже вдалий прояв журналістської діяльності", - заявив після інциденту Потураєв.

За даними журналістів, жінка – Ірма Крат, журналістка, яка в липні 2014 року була захоплена в полон бойовиків на Донбасі. Вона також фігурувала у справі про підпал посольства Росії в Україні.