По справі ексберкутівця Логвиненка допитали колишнього нардепа від “Свободи”

Фото: Тетяна Безрук Юрій Сиротюк під час допиту в суді

У Святошинському суді Києва 1 липня пройшло судове засідання у справі щодо колишнього командира другої роти київського полку міліції особливого призначення “Беркут” Анатолія Логвиненк а, якого обвинувачують у перевищенні службових повноважень та протидії журналістській діяльності.

У суді продовжували досліджувати один із епізодів обвинувачення Логвиненка, а саме протести 19 серпня 2013 року під Київською міською адміністрацією. Під час засідання допитали екснардепа від партії ВО “Свобода” Юрія Сиротюка.

У своїх показах Сиротюк спершу розповів про те, як нардепів били співробітники “Беркуту”.

“Нас не допускали на сесію міської ради, коли почалася бійка і "Беркут" почав бити народних депутатів, мене виштовхали в кут з погрозами. Я просив міліціонерів представитися, показував їм своє посвідчення народного депутата, наголошував про закон про міліцію, про їхні обов’язки та права", - зазначив у суді екснардеп.

Фото: Тетяна Безрук Юрій Сиротюк під час допиту в суді

Проте, коли саме відбувалися події – Юрій Сиротюк не пам’ятав, згадав лише, що це було влітку 2013 року і, можливо, за його словами, було релігійне свято.

На запитання представника потерпілих Олени Сторожук про те, чи пам’ятає екснардеп самого обвинуваченого Анатолія Логвиненка того дня біля КМДА, Сиротюк не зміг відповісти.

Фото: Тетяна Безрук Юрій Сиротюк під час допиту в суді

“Я пам’ятаю обличчя обвинуваченого, але в той момент я не пам’ятаю. Його обличчя я пам’ятаю, але чи був він там, чи давав вказівки, я не хочу… Мені здається, що обвинувачений теж беркутівець, мені здається, що я його пам’ятаю з тих давніх часів. Чи пам’ятаю я обвинуваченого на місці подій, так, можливо він там був. Точно не пам’ятаю", - зазначив Юрій Сиротюк.

Нагадаємо, стосовно екскомандира другої роти київського “Беркут” Анатолія Логвиненка у суді слухається справа стосовно декількох епізодів: перешкоджання діяльності народних депутатів України та перевищення влади 19 серпня 2013 року біля КМДА, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та перевищення влади 30 листопада 2013 року, перевищення влади на Кріпосному провулку у місті Києві 23 січня 2014 року та організації службових підроблень та надання завідомо неправдивих показань 23 січня 2014 року.