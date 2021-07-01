Російські окупанти обстріляли приватний сектор Авдіївки з артилерії

Від початку доби найманці РФ 17 разів порушили режим припинення вогню.

Російсько-окупаційні війська протягом доби 17 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Бойовики обстріляли не лише позиції українських військових, а й цивільну інфраструктуру та приватний сектор Авдіївки.

Унаслідок обстрілу найманців РФ осколкове поранення отримав український військовий, повідомляє пресцентр ООС.

Так, у напрямку Авдіївки окупанти здійснили 8 обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Також окупанти здійснили обстріл об’єктів цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївкм з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів", - сказано у вечірньому зведенні.

Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Зайцевого російські окупанти обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів.

У районі Опитного ворог відкрив вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Талаківки окупанти застосували міномети 120-го калібру.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го та 82-го калібрів і автоматичних станкових гранатометів. В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості.

У районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російські найманці застосували міномети 120-го калібру.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, минулої доби російські найманці 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.