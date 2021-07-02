Одеські рятувальники дістали тіла батька з сином із 10-ти метрового колодязя зі сміттям.

Як інформує пресслужба обласного управління ДСНС, о 20:31 1 липня надійшло повідомлення про те, що у селі Козацьке Білгород-Дністровського району малолітня дитина з батьком впали у колодязь із сміттям.

"За допомогою гірничо-рятувального обладнання, системи для рятування людей, мотузки та карабіну працівники ДСНС в дихальному апараті "Drager" дістали з колодязя, глибиною 10 м, зі сміттям глибиною 3 м, чоловіка, 1972 року народження та його сина 2012 року народження, без ознак життя", - сказано в повідомленні.

Причина події та смерті встановлюються.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Раніше у Летичеві Хмельницької області матір стрибнула за дитиною, яка впала в 17-метровий колодязь, обоє вижили. Дівчинка зламала ногу, її госпіталізували. Жінка не постраждала.