Одеські рятувальники дістали тіла батька з сином із 10-ти метрового колодязя зі сміттям.
Як інформує пресслужба обласного управління ДСНС, о 20:31 1 липня надійшло повідомлення про те, що у селі Козацьке Білгород-Дністровського району малолітня дитина з батьком впали у колодязь із сміттям.
"За допомогою гірничо-рятувального обладнання, системи для рятування людей, мотузки та карабіну працівники ДСНС в дихальному апараті "Drager" дістали з колодязя, глибиною 10 м, зі сміттям глибиною 3 м, чоловіка, 1972 року народження та його сина 2012 року народження, без ознак життя", - сказано в повідомленні.
Причина події та смерті встановлюються.
Раніше у Летичеві Хмельницької області матір стрибнула за дитиною, яка впала в 17-метровий колодязь, обоє вижили. Дівчинка зламала ногу, її госпіталізували. Жінка не постраждала.