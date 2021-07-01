"Олігархи – це минуле", – Зеленський подякував депутатам за підтримку закону про деолігархізацію

Президент України Володимир Зеленський подякував народним депутатам за підтримку ініційованого ним законопроєкту про деолігархізацію.

У Twitter він написав, що "олігархи – це минуле".

"Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх", - висловився президент.

Дякую @verkhovna_rada за підтримку за основу мого законопроекту #5599 про деолігархізацію. Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2021

Нагадаємо, що сьогодні на позачерговому засіданні парламент проголосував у першому читанні за законопроєкт про деолігархізацію. Він передбачає обмеження впливу олігархів на медіа та політичне життя. За проголосували 275 народних депутатів, із них 231 - "слуги народу". Також голоси дали 18 депутатів "За майбутнє", 18 "Довіри" і 8 позафракційних.

До голосування лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутатів, які не підтримають закон про олігархів, можуть вигнати з монобільшості.

Проти законопроєкту проголосував тільки один депутат фракції - Людмила Буймістер. Не голосував Кирило Нестеренко. Жан Беленюк, Валерій Зуб, Олександр Кабанов, Анастасія Ляшенко, Єлизавета Ясько, Федір Веніславський, Олена Вінтоняк, Максим Зуєв, Іван Калаур, Вячеслав Рубльов, Ольга Саладуха – відсутні.