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"Олігархи – це минуле", – Зеленський подякував депутатам за підтримку закону про деолігархізацію

"Всі вони мають стати просто великими бізнесменами". 

Президент України Володимир Зеленський подякував народним депутатам за підтримку ініційованого ним законопроєкту про деолігархізацію.

У Twitter він написав, що "олігархи – це минуле".

"Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх", - висловився президент. 

Нагадаємо, що сьогодні на позачерговому засіданні парламент проголосував у першому читанні за законопроєкт про деолігархізацію. Він передбачає обмеження впливу олігархів на медіа та політичне життя. За проголосували 275 народних депутатів, із них 231 - "слуги народу". Також голоси дали 18 депутатів "За майбутнє", 18 "Довіри" і 8 позафракційних. 

До голосування лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутатів, які не підтримають закон про олігархів, можуть вигнати з монобільшості

Проти законопроєкту проголосував тільки один депутат фракції - Людмила Буймістер. Не голосував Кирило Нестеренко. Жан Беленюк, Валерій Зуб, Олександр Кабанов, Анастасія Ляшенко, Єлизавета Ясько, Федір Веніславський, Олена Вінтоняк, Максим Зуєв, Іван Калаур, Вячеслав Рубльов, Ольга Саладуха – відсутні. 

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