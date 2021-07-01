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На гігантські прапори до 30-річчя Незалежності збираються витратити понад 170 млн грн

За ці гроші можна купити понад 338 тис. вакцин.

На гігантські прапори до 30-річчя Незалежності збираються витратити понад 170 млн грн
Фото: kiev.klichko.org

Мінімум у 17 областях України збираються встановити найвищі прапори до 30-річчя Незалежності України. Загалом на такий проект можуть витратити 170,7 млн грн з державного та місцевих бюджетів.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на відповіді обласних державних адміністрацій, систему Prozorro та повідомлення в локальних ЗМІ.

Найбільше на встановлення флагштока, а також облаштування території навколо нього витратять бюджетних грошей у Харкові - 24,5 млн грн. Другий за вартістю прапор планують встановити у Броварах Київської області -  20,7 млн грн.

Наступні за вартістю флагштоки, висотою 50 метрів планують встановити у Вінницькій (15 млн грн) та у Житомирській областях (13,8 млн грн). Кривий Ріг витратить на прапор 8,1 млн грн.

Натомість, у Сумській, Тернопільській, Одеській та Херсонській ОДА повідомили, що встановлюватимуть найвищі прапори без залучення бюджетних коштів.

"Не зважаючи на те, що у 2018 році у м. Дніпро вже було встановлено 72 метровий прапор, цього року в Дніпропетровській області збираються встановити ще один висотою теж 72 метри у м. Кривий Ріг, звідки родом Президент України Володимир Зеленський. Вартість робіт складає 8,1 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Як наголошують у StateWatch, за 170,7 млн грн можна було б придбати 338,6 тис доз вакцини від COVID-19, якщо ціна складатиме 504 грн за дозу, як було закладено в бюджетну програму МОЗ щодо вакцинації.

StateWatch пропонує владі переглянути суми витрат на святкування Дня Незалежності.

Нагадаємо, торік напередодні Дня державного прапору України в Києві підняли головний стяг країни - "Прапор Кличка". Висота флагштоку – близько 90 метрів, розміри полотнища – 16 на 24 метри.

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