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Електронним квитком можна скористатись в усіх видах муніципального транспорту, - КМДА

У КМДА зазначили, що всі кияни-пільговики можуть користуватись пільгами у повному обсязі. 

Електронним квитком можна скористатись в усіх видах муніципального транспорту, - КМДА
Фото: КГГА

Електронний квиток успішно функціонує в усіх видах комунального транспорту столиці. Про це йдеться у заяві КМДА.

«За час існування електронного квитка міська влада технологічно адаптувала до системи е-квитка 100% мережі комунального транспорту: 1326 одиниць наземного транспорту та 359 турнікетів у метро. Було створено понад 4000 місць продажу е-квитка. А у застосунку «Київ Цифровий» завжди можна зручно поповнити свою транспортну карту або придбати разовий QR-квиток для себе чи друга», – заявили у Кличка.

У КМДА зазначили, що всі кияни-пільговики можуть користуватись пільгами у повному обсязі. 

«Зауважимо, що пільговики-кияни можуть користуватися пільгами в міському транспорті в повному обсязі. Сьогодні «Картка киянина» є єдиним механізмом, що дає можливість фактично зафіксувати, скільки пасажирів скористалися пільгою на проїзд. На підставі цих даних перевізники зможуть отримувати з міського бюджету повну компенсацію за перевезення пільговиків-киян», – сказано у заяві.

У Кличка також розповіли, що запуск електронного квитка у маршрутках відклали на півтора роки через відсутність передбаченої Міністерством соціальної політики компенсації пільговикам з інших міст.

«Розпорядження про перенесення впровадження системи в повному обсязі, що було підписане у п’ятницю, 25 червня, пов’язане виключно з неспроможністю Міністерства соціальної політики України забезпечити компенсацію пільгового проїзду відповідним категоріям пасажирів - громадянам, які не зареєстровані в Києві. На розв’язання цього питання Міністерству знадобиться ще півтора року», – підсумували у заяві.

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