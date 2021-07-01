"ЄС", "Голос" і "Батьківщина" розробили власний законопроєкт для боротьби з олігархами

Три опозиційні фракції – «Європейська Солідарність», «Голос» та «Батьківщина» розробили спільний законопроєкт для боротьби з олігархією. Про це представники політитчних сил повідомили під час брифінгу у парламенті.

За словами автора законопроєкту, народного депутата з фракції «Європейська Солідарність» Миколи Княжицького, законопроєкт від влади про так звану деолігархізацію насправді надає президенту Зеленському надзвичайні повноваження одноосібно призначати «олігархами» всіх, хто йому заважає. При цьому в Україні створені антикорупційні органи, які й мають обмежувати олігархічний вплив.

«Суть законопроеєкту Зеленського максимально проста – РНБО визначає, хто є олігархом, хто не є. Не маючи повноважень проводити розслідування, належачи до однієї політичної сили. Хто ж є олігархом з точки зору авторів цього законопроєкту, які підготували його для Володимира Зеленського? Це не власники телерадіоканалів, не ті багаті люди, прізвища яких ми всі знаємо. Це власники блогів, власники сайтів і ті, кого захоче призначити олігархом РНБО однієї політичної сили», – наголосив Княжицький.

За його словами, наслідками для оліграхів, які прописані у президентському законпроєкті буде неможливість брати участь у приватизації.

«Касу відкрили: хочеш щось приватизувати, хочеш щоб тебе не призначили олігархом – іди домовляйся; не хочеш – не приватизуєш», – застеріг Микола Княжицький.

«Ми подали альтернативний законопроєкт. І я вдячний колегам з «Батьківщини», «Голосу», які його підписали. В нашому законопроєкті абсолютно чітко вимагається від Антимонопольного комітету слідкувати за дотриманням законодавства. Ті, хто його не дотримуються, за пропозицією Антимонопольного комітету підлягають під спеціальну процедуру, яку проводить і контролює НАЗК. Ми для того і створили антикорупційні органи, щоб надати їм повноваження боротися і з корупцією і з олігархатом», – наголосив Княжицький.

Народний депутат від «Батьківщини» Михайло Цимбалюк вважає, що не може дорадчо-консультативний орган, Рада національної безпеки і оборони, визначати та вести реєстр олігархів.

«Ми за те, щоб було ефективне антимонопольне законодавство, ефективна робота правоохоронних органів і нарешті відбулася судова реформа, бо саме суд може визначати ці категорії громадян. Ми за те, щоб НАЗК вела реєстр, і ми очікуємо цивілізованої, фахової дискусії в сесійній залі, щоб законопроект був збалансований і став тим законом, який став на сторожі тих процесів, які сьогодні відбуваються. Бо насправді олігархи сьогодні є і монополістами, і тими хто впливає на політику держави. Такий законопроект має врахувати європейський та американський досвід, які мають ефективне законодавство, що стоїть на сторожі держави і народу», – переконаний Цимбалюк.

Фракція «Голос» вважає, що з оліграхами мають боротися правоохоронні органи, саме тому вона підписала законопроєкт «Європейської Солідарності» зі змінами до антимонопольного та податкового законодавства.

«Ми пропонуємо зробити такий закон, який справді позбавить Україну і олігархату, і корупції, і впливу цих людей на політику, політичні процеси, незаконного впливу на засоби масової інформації, на незаконне збагачення. Ми пропонуємо карати тих людей, які порушують українське законодавство. Сподіваємося і на підтримку суспільства, і на підтримку зали», – резюмував Княжицький.