П'яний батько з приятелем їхали з ним, обоє залишились живими.

Близько опівночі 1 липня на Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 11-річний хлопчик, який перебував за кермом BMW.

Окрім дитини, у салоні автомобіля були його батько та власник транспортного засобу, обидва - у нетверезому стані, повідомляє пресслужба обласної поліції.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Дорожньо-транспортна пригода сталась у селі Рясне-Руське Львівського району.

"Як попередньо встановили правоохоронці, 11-річний житель Львова, не впорався з керуванням автомобілем БМВ, внаслідок чого автомобіль з’їхав з проїзної частини у кювет. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події", - сказано в повідомленні.

Поліція також встановила, що керувати транспортним засобом дитині дозволив батько - 35-річний мешканець села Рясне-Руське, який також був в автомобілі.

"Обидва дорослих були у нетверезому стані, під час ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню", - зазначають у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Раніше у Львові патрульні зупинили автівку з 14-річною водійкою за кермом. Батька дівчинки оштрафували на 3400 гривень.