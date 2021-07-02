Станція метро "Палац спорту" в Києві не працюватиме через антитерористичні навчання

Обмеження діятимуть 4 липня від 8:30 до 13:30.

Станція столичного метро "Палац спорту" не працюватиме на вхід та вихід 4 липня із 8:30 до 13:30 у зв’язку із антитерористичними навчаннями.

Водночас пересадочний вузол "Палац спорту" – "Площа Льва Толстого" працюватиме у звичайному режимі, інформує пресслужба КМДА.

Раніше у СБУ повідомляли, що в центрі столиці 4 липня відбудуться планові антитерористичні навчання на об’єкті масового перебування людей. Тренування пройдуть у Печерському районі на базі Хоральної синагоги Бродського за участю підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, із розумінням ставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.