Гендиректором аеропорту "Бориспіль" обрано директора аеропорту "Запоріжжя"
Гендиректором аеропорту "Бориспіль" обрано директора аеропорту "Запоріжжя"
Путинское «нет» Зеленскому. Что дальше?
Путинское «нет» Зеленскому. Что дальше?
У Верховній Раді жінка напала на нардепа Потураєва
У Верховній Раді жінка напала на нардепа Потураєва
Телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури в расизмі
Телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури в расизмі
Зеленський: якби українці та росіяни були одним народом, ​у Москві ходили б гривні
Зеленський: якби українці та росіяни були одним народом, ​у Москві ходили б гривні
Лукашенко підтримав закид Путіна про зменшення суверенітету України
Лукашенко підтримав закид Путіна про зменшення суверенітету України
«Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку
«Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку
«Новая нормальность». Сингапур решил превратить коронавирус в обычный грипп
«Новая нормальность». Сингапур решил превратить коронавирус в обычный грипп
В аеропорту "Бориспіль" затримуються п'ять рейсів в Анталію
В аеропорту "Бориспіль" затримуються п'ять рейсів в Анталію
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

На фестивалі Atlas Weekend у Києві працюватиме центр масової вакцинації, - МОЗ

Вакцинуватись там можуть всі охочі за попереднім записом, квиток на фестиваль мати не треба.

На фестивалі Atlas Weekend у Києві працюватиме центр масової вакцинації, - МОЗ
Фото: EPA/UPG

Упродовж фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ у Києві працюватиме центр масової вакцинації. З 5 по 11 липня охочі зможуть зробити щеплення від COVID-19 у павільйоні №9 за попереднім записом.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Наша мета - зробити щеплення від COVID-19 якомога більшій кількості українців, щоб досягти колективного імунітету. Протягом наступного тижня на Atlas Weekend у Києві працюватиме ще один центр масової вакцинації. Це дасть можливість не тільки захистити більше людей від коронавірусу, але й популяризувати щеплення серед молоді”, - зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Центр вакцинації працюватиме з 5 по 11 липня з 10:00 до 16:00. Вакцинуватись там можуть всі охочі за попереднім записом, квиток на сам фестиваль для процедури імунізації мати не треба.

У центрі вакцинуватимуть препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. 

Щеплення робитимуть вісім мобільних бригад з імунізації. Також на території центру чергуватиме команда з надання екстреної медичної допомоги.

Як повідомляли, Київська мерія почала відкривати мінівакцинальні центри на додачу до великого центру вакцинації у Міжнародному виставковому центрі біля станції метро "Лівобережна". Вони будуть знаходитися у Центрах первинної медико-санітарної допомоги, але запис відбуватиметься так само - через сервіс helsi.me.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також