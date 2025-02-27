Президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції, які Штати ввели проти Росії.

Про це йдеться в тексті президентського документа, який з’явився на сайті Федерального реєстру США.

Документ набуде чинності 28 лютого цього року.

Трамп таким чином продовжив дію виконавчого наказу від 6 березня 2014 року – у той день Верховна Рада Криму прийняла рішення про входження автономії до складу Росії.