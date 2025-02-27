Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ГоловнаСуспільствоПодії

Львів’янину дали 7 років тюрми за організацію незаконного перетину кордону військовозобов’язаними

Прокурором у суді доведено, що у березні 2022 року обвинувачений  організував протиправну схему одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Львів’янину дали 7 років тюрми за організацію незаконного перетину кордону військовозобов’язаними
Фото: прокуратура

Львів’янину дали 7 років тюрми з конфіскацією майна за організацію незаконного перетину кордону військовозобов’язаними, повідомляє прокуратура. 

Крім цього йому заборонено 3 роки обіймати на державних чи комунальних підприємствах, установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Прокурором у суді доведено, що у березні 2022 року обвинувачений  організував протиправну схему одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон, зокрема, у Польщу.

Фігурант запевняв, що зможе організувати видачу двом військовозобов’язаним чоловікам тимчасових військово-облікових документів з внесеною інформацією про непридатність до військової служби. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Крім цього, він мав забезпечити «клієнтам» документи медичного характеру, що мали б дозволити їм перетнути державний кордон України.

Ціна такої послуги становила 2 000 доларів США за двох осіб.

Обвинуваченого затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання обумовленої суми коштів.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies