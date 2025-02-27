Львів’янину дали 7 років тюрми за організацію незаконного перетину кордону військовозобов’язаними

Прокурором у суді доведено, що у березні 2022 року обвинувачений організував протиправну схему одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Львів’янину дали 7 років тюрми з конфіскацією майна за організацію незаконного перетину кордону військовозобов’язаними, повідомляє прокуратура.

Крім цього йому заборонено 3 роки обіймати на державних чи комунальних підприємствах, установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Прокурором у суді доведено, що у березні 2022 року обвинувачений організував протиправну схему одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон, зокрема, у Польщу.

Фігурант запевняв, що зможе організувати видачу двом військовозобов’язаним чоловікам тимчасових військово-облікових документів з внесеною інформацією про непридатність до військової служби.

Крім цього, він мав забезпечити «клієнтам» документи медичного характеру, що мали б дозволити їм перетнути державний кордон України.

Ціна такої послуги становила 2 000 доларів США за двох осіб.

Обвинуваченого затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання обумовленої суми коштів.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.