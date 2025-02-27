ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
ГоловнаСуспільствоПодії

Вища рада правосуддя звільнила суддю ОАСК Літвінову. Раніше журналісти виявили у неї російське громадянство

Суддю звільнили без довічних виплат і високої вихідної допомоги.

Вища рада правосуддя звільнила суддю ОАСК Літвінову. Раніше журналісти виявили у неї російське громадянство
Аріна Літвінова
Фото: ОАСК

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Аріну Літвінову. Без довічних виплат і високої вихідної допомоги. Рішення ухвалили одноголосно, повідомляє Центр протидії корупції. 

Раніше про російське громадянство Літвінової повідомили журналісти “Схем”. 

СБУ подала скаргу на Літвінову, підтвердивши інформацію журналістів про її російський паспорт.

Після цього Літвінова подала заяву про те, що її вже відрахували зі штату ОАСК. Тому, мовляв, дисциплінарну справу через російське громадянство варто закрити. 

Вона також просила повірити на слово, що не є громадянкою РФ. 

Втім, члени ВРП відхилили клопотання Літвінової і внесли подання про її звільнення. Яке сьогодні затвердила ВРП у повному складі. 

Суддя Літвінова, хоч і не здійснювала правосуддя, продовжувала отримувати зарплату. За 2023 рік суддя з паспортом РФ отримала за рахунок платників податків 1,6 млн грн.

  • Раніше суддя фігурувала у справі акціонерів "Приватбанку". Вона тоді входила до колегії суддів і задовольнила позов власника ФК "Динамо" Ігоря Суркіса про визнання його та ще низки осіб такими, що пов’язані з банком. Також фінустанова мала виплатити позивачам 1 мільярд гривень. 
  • Згодом це рішення скасував Верховний Суд.
  • Також Літвінова, як повідомляв Центр протидії корупції, у 2021 році вилучила матеріали НАБУ як основні докази у справі Укрнафти. У той час Антимонопольний комітет ухвалив рішення застосувати рекордний штраф - 4,7 млрд грн - до об'єднання Коломойського і Укрнафти. Але за день до цього ОАСК в особбі Літвінової вилучив матеріали Антикорупційного бюро.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies