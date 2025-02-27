Вища рада правосуддя звільнила суддю ОАСК Літвінову. Раніше журналісти виявили у неї російське громадянство

Суддю звільнили без довічних виплат і високої вихідної допомоги.

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Аріну Літвінову. Без довічних виплат і високої вихідної допомоги. Рішення ухвалили одноголосно, повідомляє Центр протидії корупції.

Раніше про російське громадянство Літвінової повідомили журналісти “Схем”.

СБУ подала скаргу на Літвінову, підтвердивши інформацію журналістів про її російський паспорт.

Після цього Літвінова подала заяву про те, що її вже відрахували зі штату ОАСК. Тому, мовляв, дисциплінарну справу через російське громадянство варто закрити.

Вона також просила повірити на слово, що не є громадянкою РФ.

Втім, члени ВРП відхилили клопотання Літвінової і внесли подання про її звільнення. Яке сьогодні затвердила ВРП у повному складі.

Суддя Літвінова, хоч і не здійснювала правосуддя, продовжувала отримувати зарплату. За 2023 рік суддя з паспортом РФ отримала за рахунок платників податків 1,6 млн грн.