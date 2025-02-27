Вища рада правосуддя звільнила суддю ОАСК Літвінову. Раніше журналісти виявили у неї російське громадянство

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Аріну Літвінову. Без довічних виплат і високої вихідної допомоги. Рішення ухвалили одноголосно, повідомляє Центр протидії корупції.
Раніше про російське громадянство Літвінової повідомили журналісти “Схем”.
СБУ подала скаргу на Літвінову, підтвердивши інформацію журналістів про її російський паспорт.
Після цього Літвінова подала заяву про те, що її вже відрахували зі штату ОАСК. Тому, мовляв, дисциплінарну справу через російське громадянство варто закрити.
Вона також просила повірити на слово, що не є громадянкою РФ.
Втім, члени ВРП відхилили клопотання Літвінової і внесли подання про її звільнення. Яке сьогодні затвердила ВРП у повному складі.
Суддя Літвінова, хоч і не здійснювала правосуддя, продовжувала отримувати зарплату. За 2023 рік суддя з паспортом РФ отримала за рахунок платників податків 1,6 млн грн.
- Раніше суддя фігурувала у справі акціонерів "Приватбанку". Вона тоді входила до колегії суддів і задовольнила позов власника ФК "Динамо" Ігоря Суркіса про визнання його та ще низки осіб такими, що пов’язані з банком. Також фінустанова мала виплатити позивачам 1 мільярд гривень.
- Згодом це рішення скасував Верховний Суд.
- Також Літвінова, як повідомляв Центр протидії корупції, у 2021 році вилучила матеріали НАБУ як основні докази у справі Укрнафти. У той час Антимонопольний комітет ухвалив рішення застосувати рекордний штраф - 4,7 млрд грн - до об'єднання Коломойського і Укрнафти. Але за день до цього ОАСК в особбі Літвінової вилучив матеріали Антикорупційного бюро.