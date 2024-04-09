"Схеми": Суддя ліквідованого ОАСК Літвінова має російський паспорт

Суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріна Літвінова має російське громадянство, з'ясували "Схеми".

Журналісти отримали витяг із автоматизованої системи "Роспаспорт". Літвінова отримала громадянство РФ у липні 2002 році у Єкатеринбурзі. Це сталося в той момент, коли суддя три роки працювала у Вищому арбітражному суді України.

Причиною набуття громадянства Росії стала заміна паспорта СРСР. Розслідувачі знайшли у витоках баз даних жителів Єкатеринбурга інформацію про громадянку Росії, котра має аналогічну дату народження, як і українська суддя.

Станом на квітень 2024 року російський паспорт Літвінової, відповідно до даних "Госуслуг", є недійсним. Але громадянство РФ суддя не втратила, бо для цього є окрема процедура і треба звертатися до російських органів.

При цьому на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів в анкеті Літвінова, яка проходила кваліфікаційне оцінювання, відповіла, що не має громадянства іншої держави.

Також схожим є підпис Літвінової у формі на отримання російського паспорта і в досьє судді.

Журналісти звернулися до Літвінової за роз'ясненням. Вона заявила, що дані про її російське громадянство "якась провокація". Батьки судді ліквідованого ОАСК теж виявилися громадянами РФ.

Водночас Літвінова продовжує отримувати зарплату від України. Так, за 2023 рік вона отримала 1,6 млн грн.