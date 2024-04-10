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В окупованому Маріуполі може розпочатися травнева мобілізація, — спротив

Окупаційна влада видала розпорядження щодо мобілізації.

В окупованому Маріуполі може розпочатися травнева мобілізація, — спротив
Фото: Маріупольська міська рада

Так званий "військовий комісаріат" Маріуполя та району видав розпорядження згідно з яким окупаційна адміністрація до 15 квітня має надати всі данні про підприємства у місті для проведення мобілізаційних заходів. 

Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на Спротив Маріуполя. 

Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко також зазначає, що наразі всі окупаційні адміністрації "панічно збирають інформацію".

Фото: Маріупольський спротив

  • На окупованих територіях розпочинається весняний призов чоловіків 1994-2006 років народження. росіяни хочуть кидати українських чоловіків на фронт "вмирати за Путіна".
  • На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни продовжують проводити мобілізацію українців до лав окупаційних військ. У мобілізаційні списки вносять лікарів, працівників комунальних підприємств та підлітків з 17 років. 
  • У Центрі національного спротиву повідомляли, що росіяни змушують підлітків на окупованих територіях ставати на військовий облік.
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