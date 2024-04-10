Серед іншого, сторони обговорили підготовку українських військовослужбовців і реалізацію реабілітаційних програм для поранених захисників.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом у межах його першого закордонного візиту на цій посаді. Про це повідомляє Офіс президента України.

Глава держави подякував за всебічну допомогу Литви й готовність підтримувати Україну до перемоги. Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшого лідерства Литви в міжнародній коаліції з розмінування та розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості.

“Дякую за вашу підтримку, за все, що ви робите з початку повномасштабної війни. Знаю, що наші команди працюють над документом щодо безпекових гарантій. Очікуємо, що він закладе нове підґрунтя для посилення захисту наших держав”, – наголосив президент.

Зеленський акцентував, що українці особливо вдячні за фінансовий внесок Литви в реалізацію чеської ініціативи щодо купівлі артилерійських боєприпасів і за виділення коштів для партії дронів.

Для України надзвичайно важливе, зауважив глава держави, ухвалення країнами-партнерами рішень щодо своєчасного й безперешкодного постачання вкрай необхідних видів техніки, озброєння та боєприпасів.

Під час зустрічі також обговорили подальшу всебічну підтримку з боку Литви, зокрема щодо підготовки українських військовослужбовців і реалізації реабілітаційних програм для поранених захисників.

Минулого тижня Україна та Литва провели переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. На зустрічі узгодили графік графік роботи над підготовкою документа.