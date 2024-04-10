Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві Зеленський зустрівся із новопризначеним міністром оборони Литви у межах його першого закордонного візиту

Серед іншого, сторони обговорили підготовку українських військовослужбовців і реалізацію реабілітаційних програм для поранених захисників.

У Києві Зеленський зустрівся із новопризначеним міністром оборони Литви у межах його першого закордонного візиту
Володимир Зеленський і Лаурінас Кащюнас, Київ, 10 квітня 2024
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом у межах його першого закордонного візиту на цій посаді. Про це повідомляє Офіс президента України. 

Глава держави подякував за всебічну допомогу Литви й готовність підтримувати Україну до перемоги. Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшого лідерства Литви в міжнародній коаліції з розмінування та розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості.

“Дякую за вашу підтримку, за все, що ви робите з початку повномасштабної війни. Знаю, що наші команди працюють над документом щодо безпекових гарантій. Очікуємо, що він закладе нове підґрунтя для посилення захисту наших держав”, – наголосив президент.

Зеленський акцентував, що українці особливо вдячні за фінансовий внесок Литви в реалізацію чеської ініціативи щодо купівлі артилерійських боєприпасів і за виділення коштів для партії дронів. 

Для України надзвичайно важливе, зауважив глава держави, ухвалення країнами-партнерами рішень щодо своєчасного й безперешкодного постачання вкрай необхідних видів техніки, озброєння та боєприпасів.

Під час зустрічі також обговорили подальшу всебічну підтримку з боку Литви, зокрема щодо підготовки українських військовослужбовців і реалізації реабілітаційних програм для поранених захисників.

Минулого тижня Україна та Литва провели переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. На зустрічі узгодили графік графік роботи над підготовкою документа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies