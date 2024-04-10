Слідство встановило, що за ці кошти вони обіцяли сприяти вирішенню питання про передачу в довгострокову оренду об’єкта незавершеного будівництва площею 4500 кв м з можливістю подальшого оформлення права власності.

На Дніпропетровщині мера та секретаря однієї з міських рад викрили на отриманні 30 тисяч доларів хабаря, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані вимагали та одержали від суб’єкта господарювання 30 000 доларів США. За ці кошти вони обіцяли сприяти вирішенню питання про передачу в довгострокову оренду об’єкта незавершеного будівництва площею 4500 кв м з можливістю подальшого оформлення права власності на цю будівлю.

Правоохоронці затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Також нагадаємо, за даними джерел УП, минулого тижня НАБУ провело обшуки у ексголови Дніпропетровської ОВА по справі його подруги. Так, фірма Яни Хланти під час повномасштабної війни отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг.