Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
Запасних дітей у нас немає: чому в Києві й інших містах майже неможливо викликати таксі з автокріслом
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
ГоловнаСуспільствоПодії

На Дніпропетровщині мера та секретаря міськради викрили на отриманні 30 тисяч доларів хабаря, – Офіс Генпрокурора

Слідство встановило, що за ці кошти вони обіцяли сприяти вирішенню питання про передачу в довгострокову оренду об’єкта незавершеного будівництва площею 4500 кв м з можливістю подальшого оформлення права власності.

На Дніпропетровщині мера та секретаря міськради викрили на отриманні 30 тисяч доларів хабаря, – Офіс Генпрокурора
Фото: Офіс Генпрокурора

На Дніпропетровщині мера та секретаря однієї з міських рад викрили на отриманні 30 тисяч доларів хабаря, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані вимагали та одержали від суб’єкта господарювання 30 000 доларів США. За ці кошти вони обіцяли сприяти вирішенню питання про передачу в довгострокову оренду об’єкта незавершеного будівництва площею 4500 кв м з можливістю подальшого оформлення права власності на цю будівлю.

Правоохоронці затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Також нагадаємо, за даними джерел УП, минулого тижня НАБУ провело обшуки у ексголови Дніпропетровської ОВА по справі його подруги. Так, фірма Яни Хланти під час повномасштабної війни отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies