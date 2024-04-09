Начальника одного з територіальних сервісних центрів МВС в Чернігівській області викрили на корупційній схемі, - прокуратура

Правоохоронці викрили на корупційній схемі начальника одного з територіальних сервісних центрів МВС в Чернігівській області.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

“За даними слідства, службовець вимагав від підлеглих адміністраторів хабар за кожну особу, яка успішно склала практичний іспит для отримання посвідчення водія”, - йдеться у повідомленні.

Чоловік обіцяв підлеглим безперешкодне продовження служби за хабар.

Начальника територіального сервісного центру затримали під час одержання чергового хабаря в сумі 10 тис. гривень.

Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Посадовцю було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 1 млн гривень.

Загалом задокументовано отримання підозрюваним 47,5 тис. гривень хабарів.

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