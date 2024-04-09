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Планові відключення світла у Харкові скоротили до трьох годин

Раніше відключення тривали по 7 годин.

Планові відключення світла у Харкові скоротили до трьох годин
Планові відключення світла у Харкові скоротили до трьох годин
Фото: Пресслужба Укренерго

У Харкові в період 10-14 квітня скорочують планові відключення світла до трьох годин.

Про це повідомило Харківобленерго.

У графіку, який опублікувало Харківобленерго, вказані населені пункти, вулиці, шість черг відключення та часові проміжки. 

Крім Харкова, обмеження діють у Харківському, Богодухівському, Чугуївському районах Харківської області, зокрема у містах Чугуїв, Дергачі, Первомайський.

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Водночас, в обленерго нагадують, що можливі відхилення від графіка.

“Просимо з розумінням поставитися до відключень не за графіком, а також тих незручностей, які у зв'язку з цим можуть виникати. Обмеження вводяться виходячи з поточної ситуації в енергосистемі регіону та країни в цілому”, - звернулось до споживачів Харківобленерго.

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