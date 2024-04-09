На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський

На війні проти російських окупантів загинув житомирський актор Андрій Доманський.

Про це повідомила пресслужба Житомирської облради.

Провідний актор Житомирського академічного українського музично-драматичного театру ім. Івана Кочерги пішов добровольцем захищати Україну.

“Андрій Доманський був щирим і добрим. Завжди йшов вперед до своєї мети. Вмів підтримати словом і ділом. Завжди усміхнений, мудрий, відвертий, емоційний, неймовірно талановитий, харизматичний”, - йдеться у повідомленні.

Андрій Доманський майже 25 років служив театру, за цей час зіграв понад 40 яскравих ролей.

Прощання з Андрієм Доманським відбудеться 10 квітня о 12:00 у фоє театру.