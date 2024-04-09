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На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський

Загиблий боєць пішов добровольцем захищати Україну.

На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
Андрій Доманський
Фото: Пресслужба Житомирської облради

На війні проти російських окупантів загинув житомирський актор Андрій Доманський.

Про це повідомила пресслужба Житомирської облради.

Провідний актор Житомирського академічного українського музично-драматичного театру ім. Івана Кочерги пішов добровольцем захищати Україну.

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“Андрій Доманський був щирим і добрим. Завжди йшов вперед до своєї мети. Вмів підтримати словом і ділом. Завжди усміхнений, мудрий, відвертий, емоційний, неймовірно талановитий, харизматичний”, - йдеться у повідомленні. 

Андрій Доманський майже 25 років служив театру, за цей час зіграв понад 40 яскравих ролей. 

Прощання з Андрієм Доманським відбудеться 10 квітня о 12:00 у фоє театру.

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