Росія вдарила по цивільному підприємстві у Харкові (доповнено)

Російська армія обстріляла центр Харкова. За попередніми даними, обстріл був керованими авіаційними бомбами. Ціллю росіян стало цивільне підприємство в центрі міста.
Троє поранених є працівниками цього підприємства. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.
"Є руйнування та загорання будівель. На цю хвилину троє постраждалих, в середньому стані, усі –- працівники підприємтсва. Розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди", – сказав Синєгубов.
Про удар по Харкову він повідомив о 15:03.
Станом на 15:19 було відомо про двох поранених, але вже через декілька хвилин кількість зросла до трьох.
"На даний момент троє постраждалих. Але пошук поранених на місці прильоту продовжується", – повідомляв мер Терехов.
За даними ОВА, пораненими є чоловіки 31 та 55 років і жінка 33 років.
"31-річний чоловік та 33-річна жінка з осколковими пораненнями та вибуховими травмами госпіталізовані до медзакладу. Чоловіку 55 років надана допомога на місці", – йдеться у повідомленні.
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