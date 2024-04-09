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Росія вдарила по цивільному підприємстві у Харкові (доповнено)

За попередніми даними, удару завдали керованими авіабомбами. 

Росія вдарила по цивільному підприємстві у Харкові (доповнено)
Голова Харківської ОВА
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Російська армія обстріляла центр Харкова. За попередніми даними, обстріл був керованими авіаційними бомбами. Ціллю росіян стало цивільне підприємство в центрі міста. 

Троє поранених є працівниками цього підприємства. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram

"Є руйнування та загорання будівель. На цю хвилину троє постраждалих, в середньому стані, усі –- працівники підприємтсва. Розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди", – сказав Синєгубов.

Про удар по Харкову він повідомив о 15:03.

Станом на 15:19 було відомо про двох поранених, але вже через декілька хвилин кількість зросла до трьох.

"На даний момент троє постраждалих. Але пошук поранених на місці прильоту продовжується", – повідомляв мер Терехов.

За даними ОВА, пораненими є чоловіки 31 та 55 років і жінка 33 років.

"31-річний чоловік та 33-річна жінка з осколковими пораненнями та вибуховими травмами госпіталізовані до медзакладу. Чоловіку 55 років надана допомога на місці", – йдеться у повідомленні. 

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