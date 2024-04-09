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Пораненому на Авдіївському напрямку захиснику потрібна допомога

"Естонець" потрапив під обстріл під час виконання бойового завдання.

Військовослужбовцю розвідувально-ударного підрозділу БпАК Збройних Сил України з позивним "Естонець" потрібна допомога під час лікування та реабілітації після поранення на Авдіївському напрямку. 

"Естонець" потрапив під обстріл під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Побратими врятували йому життя, але попереду – складні операції, протезування та реабілітація. Наразі він перебуває в шпиталі. 

Допомогти родині захисника можна на карту його дружини Олени: 5375414111492806.

Естонець із дружиною Оленою в день весілля
Фото: надано побратимами Естонця
Естонець із дружиною Оленою в день весілля

До захисту України на Авдіївському напрямку ”Естонець” виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку і в Бахмуті. Він є досвідченим оператором безпілотників різних типів. ”Естонець” став на захист українців ще від самого початку повномасштабного вторгнення. 

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