На відновлення у росіян піде не менше 15 днів.

Українські хакери вразили московське підприємство критичної інфраструктури "Москоллектор". За даними джерел LB.ua, операцію провела хакерська група BLACKJACK, наближена до кібердепартаменту СБУ.

"Москоллектор" відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, силових кабелів та тепломереж у Москві. Хакери вимкнули 87 000 датчиків різних систем оповіщення по всьому місту та Підмсоквов'ї.

Окрім того, знищено 70 серверів та щонайменше 90 терабайт даних компанії (електронні листи, резервні копії, контракти).

Фото: надано джерелами Хакери атакували московське підприємство

"Зараз робота об’єкта критичної інфраструктури москви повністю заблокована, компанія не може реагувати на аварії та надзвичайні події. Відновлення її функціонування займе від 15 до 30 діб", – повідомив співрозмовник редакції.