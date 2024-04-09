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Українські хакери вразили московське підприємство критичної інфраструктури

На відновлення у росіян піде не менше 15 днів. 

Українські хакери вразили московське підприємство критичної інфраструктури "Москоллектор". За даними джерел LB.ua, операцію провела хакерська група BLACKJACK, наближена до кібердепартаменту СБУ. 

"Москоллектор" відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, силових кабелів та тепломереж у Москві. Хакери вимкнули 87 000 датчиків різних систем оповіщення по всьому місту та Підмсоквов'ї. 

Окрім того, знищено 70 серверів та щонайменше 90 терабайт даних компанії (електронні листи, резервні копії, контракти). 

Хакери атакували московське підприємство
Фото: надано джерелами
Хакери атакували московське підприємство

"Зараз робота об’єкта критичної інфраструктури москви повністю заблокована, компанія не може реагувати на аварії та надзвичайні події. Відновлення її функціонування займе від 15 до 30 діб", – повідомив співрозмовник редакції.

  • Днями хакери цієї групи атакували дата-центр, який використовували російські підприємства ВПК. У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали понад 10 000 юросіб. Це підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти. Серед них: "Уральський завод цивільної авіації", "НВП «РУБИН»" (входить до складу холдингу "Роселектроніка"), "Уральський завод спецтехніки", Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснафта, "Норільський нікель", Ростелеком, Телеком, Мегафон.
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