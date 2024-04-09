РФ проігнорувала пропозицію обміну полонених мусульман та католиків

Україна запропонувала формулу обміну 1 на 4, в якій кількість повернутих полонених Росії перевищувала б кількість повернутих української сторони.

Російська Федерація проігнорувала пропозицію України обмінянти полонених мусульман та католиків за формулою 1 на 4, де кількість росіян перевищувала би кількість українських бійців.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Завтра мусульмани світу відзначатимуть закінчення посту – Ораза-Байрам. До того ж 31 березня католики відзначали Великдень. З цієї нагоди Україна стала ініціатором здійснення обміну військовополоненими, котрі сповідують іслам та є католиками", – написав він.

Також зазначив, що у списку, який запропонувала Україна до обміну російській стороні – 1 католик і 146 мусульман. Однак запропоновані списки РФ проігнорувала.

"Як бачимо, навіть послання Папи Римського не додало мотивації росіянам здійснити обмін ні за формулою "всіх на всіх", ні за інших умов. Попри таку нерозумну поведінку російської сторони, Україна висловлює свою готовність до здійснення обміну за формулою "всіх на всіх" з нагоди відзначення православного Великодня", – додав Лубінець.

Він зазначив, що таку пропозицію відправили російській стороні.

"Я також до неї долучаюся і зі свого боку додатково звернуся до уповноваженої з прав людини у РФ Т. Москалькової", – заявив Омбудсман.