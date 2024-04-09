Німеччина поставить Україні ще 20 БМП Marder

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини замовлення на постачання Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder, повідомляє DW із посиланням на пресреліз компанії.

Замовлення на двозначну мільйонну суму середнього рівня було передано у березні, а постачання додаткових БМП Києву буде здійснено протягом цього року.

Rheinmetall вже передав Україні шляхом прямих та кругових поставок тризначну кількість Marder. У замовленій урядом ФРН моделі 1A3 додатково інтегрований лазерний далекомір для ефективного і точного ураження цілей.

Перші 20 машин цього типу Rheinmetall передав Україні ще у березні минулого року. З того часу Києву було передано ще кілька партій цієї техніки обсягом двозначного числа кожна, зазначається в прес-релізі.

Зазначається, що застарілі БМП Marder 1A3 концерн Rheinmetall отримав із арсеналу Бундесверу. Ще на початку 2022 року компанія власним коштом приступила до ремонту цієї техніки, щоб забезпечити її негайне застосування. Ремонтні роботи на заводах в Унтерлюс і Касселі тривають і зараз.

Розроблена для Бундесверу БМП Marder вважається однією з найефективніших і найнадійніших БМП у світі. За час використання бундесвером ця машина неодноразово модернізувалася та посилювалася.

В даний час на озброєнні Бундесверу є більше 300 БМП Puma, які є більш сучасними машинами даного типу і поступово повинні замінити Marder.

Також Німеччина надасть Україні 180 тисяч артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи. Минулого місяця Німеччина вже надала Україні пакет допомоги в розмірі 478 мільйонів євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів. Загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро.

Крім того, Німеччина почала шукати додаткові системи Patriot для України.