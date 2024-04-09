​Національний музей історії України менше ніж за добу зібрав кошти на демонтаж "церкви-МАФу"

Національний музей історії України зібрав необхідну суму на демонтаж незаконно побудованої на земельній ділянці музею "церкви-МАФу".

Про це повідомляється на сторінці музею у фейсбуці.

Збір було оголошено 8 квітня.

У музеї нагадали, що ще у вересні 2023 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив незаконність самочинного будівництва і зобов’язав знести споруду та привести земельну ділянку у попередній стан коштом особи, яка допустила правопорушення. Рішення суду набуло законної сили й перебуває на стадії примусового виконання з 2 жовтня 2023 року.

"У воєнний час музей не може розраховувати на державне фінансування виконання... На сьогодні єдиний спосіб виконати рішення суду та прибрати з території музею сміття – це здійснити авансування витрат виконавчого провадження від імені стягувача – музею, залучивши спеціалізоване підприємство, що має дозвіл на проведення робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою. Попередній кошторис робіт з демонтажу та вивезення сміття – 772 тисячі гривень", - йшлося в повідомленні про збір.