На Львівщині уламки збитого "шахеда" пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури

Була пожежа. Її оперативно загасили.

Цієї ночі ворожі "шахеди" намагалися атакувати Львівщину. Сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір області.

Про це повідомив голова ОДА Максим Козицький.

"На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих", – зазначив він.

Наразі всі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.