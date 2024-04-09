На Львівщині уламки збитого "шахеда" пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури

Цієї ночі ворожі "шахеди" намагалися атакувати Львівщину. Сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір області.
Про це повідомив голова ОДА Максим Козицький.
"На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих", – зазначив він.
Наразі всі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.
- У ніч на вівторок російська армія знову атакувала Україну з повітря. Ворог запустив з Криму 20 ударних БпЛА типу Shahed та чотири зенітних керованих ракети С300 з Донецької області. Захисники збили всі 20 "шахедів" – у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.