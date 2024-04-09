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На Львівщині уламки збитого "шахеда" пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури

Була пожежа. Її оперативно загасили.

На Львівщині уламки збитого "шахеда" пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури
Уламки "шахеда" (архівне фото)
Фото: Дніпропетровська ОВА

Цієї ночі ворожі "шахеди" намагалися атакувати Львівщину. Сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір області.

Про це повідомив голова ОДА Максим Козицький.

"На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих", – зазначив він.

Наразі всі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

  • У ніч на вівторок російська армія знову атакувала Україну з повітря. Ворог запустив з Криму 20 ударних БпЛА типу Shahed та чотири зенітних керованих ракети С300 з Донецької області. Захисники збили всі 20 "шахедів" –  у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.
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