Девід Кемерон полетів у США переконувати надати допомогу Україні: зустрівся з Трампом і планує розмову з Джонсоном

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон полетів до США на переговори з американськими політиками, і однією з основних тем є подальша підтримка України. Лорд Кемерон вже зустрівся з експрезидентом Дональдом Трампом і має в планах зустрічі з іншими республіканцями. Перемовини відбуваються на тлі спроб посилити підтримку України та просунути новий пакет допомоги, який застряг у Конгресі, пише The Guardian.

Речник міністерства закордонних справ сказав, що перед візитом до Вашингтона Кемерон зустрінеться з колишнім президентом Трампом у Флориді. Він додав, що "зустріч міністрів з опозиційними кандидатами є стандартною практикою в рамках їхньої звичайної міжнародної взаємодії".

Але це є першою зустріччю між британським урядовцем і колишнім президентом з 2020 року.

За даними The Telegraph, Кемерон і Трамп мали обговорювати Україну, війну в Газі та майбутнє НАТО.

Джерело в британському уряді повідомило журналістам Telegraph, що Кемерон хотів, аби Трамп "почув, скільки ми вкладаємо в витрати на оборону" під час "продуктивної зустрічі", яка підкреслила "глибину і міцність" спеціальних відносин.

У вівторок і середу Кемерон зустрінеться і з іншими республіканцями, але вже в Вашингтоні. Політик скаже тим, хто блокує новий пакет допомоги Україні, що Київ повинен перемогти Росію, щоб показати, що "кордони мають значення".

Під час свого візиту до Вашингтона Кемерон говоритиме американцям, що успіх Києва в розгромі Росії є "життєво важливим для американської та європейської безпеки" та закликатиме законодавців схвалити термінову подальшу допомогу для країни.

Кемерон проведе переговори зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном, радником з національної безпеки Джейком Салліваном і лідером республіканців у Сенаті Мітчем МакКоннелом, а також сподівається зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, чиї колеги перешкоджають голосуванню за додатковий закон, що передбачає 60 мільярдів доларів допомоги Україні. Зустріч із президентом США не запланована.

Лорд Кемерон намагатиметься досягти надання Україні ресурсів, необхідних для "переходу в наступ" у 2025 році, і закликатиме лідерів Конгресу "змінити наратив" щодо підтримки Києва, заявили в МЗС.

Яка ситуація з допомогою США Україні