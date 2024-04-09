Італійська поліція затримала ймовірного члена ІДІЛ в аеропорту Рима

В Італії поліція затримала чоловіка з Таджикістану, який прибув рейсом із Нідерландів до аеропорту Рима. Його підозрюють у членстві в терористичній організації "Ісламська держава".

Як пише Associated Press, у міжнародому ордері на арешт стверджується, що у 2014 році затриманий поїхав до Сирії, щоб воювати на боці ІДІЛ. Пізніше він тривалий час тікав та переховувався, використовуючи різні імена, дати народження та підробні документи про громадянство - Узбекистану, Киргизстану та навіть України.

Операція із затримання ймовірного терориста відбулася в рамках посилення заходів безпеки, яке Італія запровадила на тлі війни у Смузі Гази та організованої ІДІЛ стрілянини в Підмосков'ї.