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Італійська поліція затримала ймовірного члена ІДІЛ в аеропорту Рима

Чоловік використовував різні імена, дати народження та фейкові громадянства, зокрема й українське.

Італійська поліція затримала ймовірного члена ІДІЛ в аеропорту Рима
Члени ІДІЛ

В Італії поліція затримала чоловіка з Таджикістану, який прибув рейсом із Нідерландів до аеропорту Рима. Його підозрюють у членстві в терористичній організації "Ісламська держава".

Як пише Associated Press, у міжнародому ордері на арешт стверджується, що у 2014 році затриманий поїхав до Сирії, щоб воювати на боці ІДІЛ. Пізніше він тривалий час тікав та переховувався, використовуючи різні імена, дати народження та підробні документи про громадянство - Узбекистану, Киргизстану та навіть України.

Операція із затримання ймовірного терориста відбулася в рамках посилення заходів безпеки, яке Італія запровадила на тлі війни у Смузі Гази та організованої ІДІЛ стрілянини в Підмосков'ї.

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