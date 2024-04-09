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Сили оборони ліквідували ще 850 окупантів, 23 ворожі танки та 30 артсистем

Загалом Росія вже втратила в Україні 449 250 військових.

Сили оборони ліквідували ще 850 окупантів, 23 ворожі танки та 30 артсистем
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 449 250 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 449250 (+850) осіб
  • танків - 7110 (+23) 
  • бойових броньованих машин - 13620 (+45) 
  • артилерійських систем - 11386 (+30) 
  • РСЗВ - 1039 (+0) 
  • засоби ППО - 753 (+2) 
  • літаків - 347 (+0) 
  • гелікоптерів - 325 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9033 (+37)
  • крилаті ракети - 2065 (+0)
  • кораблі / катери - 26 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15181 (+71) 
  • спеціальна техніка - 1868 (+1).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох зенітно-ракетних комплексах та семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному засобу протиповітряної оборони, двох станціях РЕБ та двох районах зосередження особового складу ворога.

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