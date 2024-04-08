Російські війська атакували Херсон, поранена жінка

Ввечері 8 квітня російська окупаційна армія завдала удару по Херсону.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Через ворожий обстріл постраждала 45-річна жінка”, - зазначили в ОВА.
Уточнюється, що жінка отримала тілесні ушкодження в області голови.
Втім, потерпіла відмовилась від медичної допомоги.
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