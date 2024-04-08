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Російські війська атакували Херсон, поранена жінка

Жінка відмовилась від медичної допомоги.

Ввечері 8 квітня російська окупаційна армія завдала удару по Херсону.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА. 

“Через ворожий обстріл постраждала 45-річна жінка”, - зазначили в ОВА. 

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Уточнюється, що жінка отримала тілесні ушкодження в області голови. 

Втім, потерпіла відмовилась від медичної допомоги.

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