Російські війська атакували Херсон, поранена жінка

Втім, потерпіла відмовилась від медичної допомоги.

Уточнюється, що жінка отримала тілесні ушкодження в області голови.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

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