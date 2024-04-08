Правоохоронці підозрюють лікарку у допомозі ухилянтам

Прикордонники викрили лікарку, яка вносила до документів неправдиві відомості про здоров’я військовозобов’язаних.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники викрили лікарку, яка за хабар у розмірі 30 тис. гривень вносила до офіційних документів неправдиві відомості про стан здоров’я військовозобов’язаних.

Зокрема, у січні 2024 року вона склала та видала пацієнту виписку з медкарти стаціонарного хворого про наявність у нього низки захворювань. Вони були підставою для подальшого визнання чоловіка непридатним до військової служби.

Лікарці повідомлено підозру, досудове розслідування здійснювали прикордонники та поліцейські.