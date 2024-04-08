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Правоохоронці підозрюють лікарку у допомозі ухилянтам

Ціна питання складала 30 тисяч гривень.

Правоохоронці підозрюють лікарку у допомозі ухилянтам
Правоохоронці підозрюють лікарку у хабарництві
Фото: Пресслужба ДПСУ

Прикордонники викрили лікарку, яка вносила до документів неправдиві відомості про здоров’я військовозобов’язаних.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники викрили лікарку, яка за хабар у розмірі 30 тис. гривень вносила до офіційних документів неправдиві відомості про стан здоров’я військовозобов’язаних.

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Зокрема, у січні 2024 року вона склала та видала пацієнту виписку з медкарти стаціонарного хворого про наявність у нього низки захворювань. Вони були підставою для подальшого визнання чоловіка непридатним до військової служби. 

Лікарці повідомлено підозру, досудове розслідування здійснювали прикордонники та поліцейські.

  • На Житомирщині викрили 39-річного голову обласної військово-лікарської комісії, який обіцяв за винагороду підготувати "потрібний" висновок про непридатність до служби. Лікаря та ще двох його спільників затримали правоохоронці під час отримання чергового траншу. 

  • Нещодавно працівнику столичного ТЦК повідомили про підозру у хабарництві. Правоохоронці вважають, що він “продавав” відстрочку від мобілізації.

  • У Хмельницькій області викрили на корупційній схемі працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та лікаря-стоматолога приватної лікарні, які допомагали ухилянтам отримати рішення щодо непридатності до військової служби. За свої "послуги" брали 10 тисяч доларів.

  • На Одещині голова ВЛК отримав підозру у продажі довідок про “непридатність”. Підозрюваний разом зі співучасниками за гроші виготовляли довідки військово-лікарської комісії з вигаданими хворобами.“Послуга” коштувала 5500 доларів.

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