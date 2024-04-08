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Мінкульт відніс деякі цирки до критично важливих підприємств під час війни

Наприклад, минулого місяця критично важливим підприємством став Львівський державний цирк.

Мінкульт відніс деякі цирки до критично важливих підприємств під час війни
Фото ілюстративне
Фото: Диана Буцко

В Україні деякі цирки отримали статус критично важливого підприємства, установи, організації для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Ці статуси присвоїло низці цирків відповідними указами Міністерство культури та інформаційної політики. Документи оприлюднені на сайті відомства.

Так, у березні критично важливим підприємством став Львівський державний цирк, раніше ці статуси отримали Державна циркова компанія України, Криворізький, Дніпровський, Запорізький, Харківський державні цирки.

Статус критично важливого підприємства дозволяє йому бронювати військовозобов'язаних співробітників.

  • Також Мінкульт підтвердив статус "критично важливих в особливий період" у каналів телемарафону "Єдині новини".
  • При цьому станом на лютий 2024 в Україні було 143 підприємства у сфері культури та інформаційної політики, які є "критично важливими".
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