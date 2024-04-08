Лікарка отримала підозру за фальшивий діагноз військовозобов'язаному

Прикордонники викрили лікарку, яка за хабар вносила до офіційних документів неправдиві відомості про стан здоров’я військовозобов’язаних.

Затримання лікарки

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зловмисниця у січні цього року склала і видала пацієнту виписку з медичної карти стаціонарного хворого про наявність у нього низки захворювань, які є підставою для подальшого визнання його непридатним до військової служби.

"Серйозні" хвороби вартували 30 тисяч гривень.

Лікарці повідомили про підозру.