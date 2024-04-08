Лікарка отримала підозру за фальшивий діагноз військовозобов'язаному

Прикордонники викрили лікарку, яка за хабар вносила до офіційних документів неправдиві відомості про стан здоров’я військовозобов’язаних.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Зловмисниця у січні цього року склала і видала пацієнту виписку з медичної карти стаціонарного хворого про наявність у нього низки захворювань, які є підставою для подальшого визнання його непридатним до військової служби.
"Серйозні" хвороби вартували 30 тисяч гривень.
Лікарці повідомили про підозру.
- Нині Національна поліція повідомила, що викрили "на гарячому" і затримали 40-річну колишню медсестру одного із медичних закладів Полтавської області, яка організувала схему з оформлення фіктивної інвалідності, зокрема і для бажаючих уникнути мобілізації. З охочих отримати такі документи зловмисниця брала 200 тисяч гривень.