Міжнародні організації не знають, як реагувати на розстріл українських військовополонених, – Лубінець

Міжнародні організації виявилися безпорадними щодо реагування на жорстокі страти українських військовополонених російськими окупантами. Українська сторона досі чекає чітких юридичних кроків зі сторони світу, зокрема трибуналу або відкриття провадження зі сторони МКС.
Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив Уповноважений Верховної ради України Дмитро Лубінець, пише "Дзеркало тижня".
Дмитро Лубінець вже звернувся до міжнародних організацій щодо розстрілу російськими окупантами українських воїнів поблизу Кринок. Омбудсман зізнався, що ООН та МКЧХ не знають, як реагувати на таке порушення норм Женевської конвенції.
За його словами Моніторингова місія Організації об'єднаних націй лише нещодавно почала фіксувати такі випадки у своїх звітах, досі цього не робили.
Українська сторона досі очікує, що міжнародні організації не просто засудять росіян, а здійснять чіткі юридичні кроки – відкриють провадження зі сторони МКС або створять трибунал. Наразі через "беззубу позицію" міжнародних організацій, страти українських захисників продовжуються.
"Таких юридичних методів насправді дуже багато. Проблема в тому, що ми їх не бачимо", – підсумував омбудсмен.
- 7 квітня росіяни знову розстріляли беззбройних військовополонених. Цього разу – біля Кринок на лівобережжі Херсонщини.
- Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024-го страти окупантами 32-ох українських військовополонених. Зазначається, що ці 32 страти були задокументовані у 12 окремих випадках. Це значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів.
- У лютому Офіс Генпрокурора повідомив, що загалом в Україні наразі розслідують 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 українських військовополонених.
- Серед останніх злочинів убивство полонених українських воїнів біля Роботиного в Запорізькій області, а також біля Кліщіївки у Бахмутському районі Донеччини.