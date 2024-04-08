Міжнародні організації не знають, як реагувати на розстріл українських військовополонених, – Лубінець

Україна чекає від міжнародних організацій трибуналу або відкриття провадження зі сторони МКС.

Міжнародні організації виявилися безпорадними щодо реагування на жорстокі страти українських військовополонених російськими окупантами. Українська сторона досі чекає чітких юридичних кроків зі сторони світу, зокрема трибуналу або відкриття провадження зі сторони МКС.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив Уповноважений Верховної ради України Дмитро Лубінець, пише "Дзеркало тижня".

Дмитро Лубінець вже звернувся до міжнародних організацій щодо розстрілу російськими окупантами українських воїнів поблизу Кринок. Омбудсман зізнався, що ООН та МКЧХ не знають, як реагувати на таке порушення норм Женевської конвенції.

За його словами Моніторингова місія Організації об'єднаних націй лише нещодавно почала фіксувати такі випадки у своїх звітах, досі цього не робили.

Українська сторона досі очікує, що міжнародні організації не просто засудять росіян, а здійснять чіткі юридичні кроки – відкриють провадження зі сторони МКС або створять трибунал. Наразі через "беззубу позицію" міжнародних організацій, страти українських захисників продовжуються.

"Таких юридичних методів насправді дуже багато. Проблема в тому, що ми їх не бачимо", – підсумував омбудсмен.